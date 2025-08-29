В школы Пензенской области поступили новые культурные дневники Культура

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Более 12 тыс. экземпляров культурного дневника школьника Пензенской области, предназначенного для учащихся 2-10 классов, поступило в общеобразовательные организации региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В культурный дневник школьника Пензенской области 2025 года включены такие разделы, как «Никто не забыт...», «Народы пензенского края: традиции, праздники», «Кругом родные все места», «В культурную субботу по музеям и выставочным залам», «В культурную субботу в мир искусства и народного творчества», «Книг заветные страницы...», «По святым местам», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники», «По историческим местам моей малой родины», «Сохраним для себя и потомков», а также «Галерея историко-культурных объектов городов и районов Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в конце каждого раздела учащимся предлагается узнать о культурных событиях, в которых они могут принять участие вместе со своей семьей.

«Завершает культурный дневник раздел, посвященный федеральной программе «Пушкинская карта», — добавляется в сообщении.