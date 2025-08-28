11:26:15 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В обращение вышла почтовая марка «Город трудовой доблести», посвященная Пензе

09:13 | 28.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Посвященная Пензе почтовая марка «Город трудовой доблести», на которой изображен монумент воинской и трудовой славы пензенцев, вышла в обращение тиражом 16 тыс. экземпляров.

В обращение вышла почтовая марка «Город трудовой доблести», посвященная Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Церемония ее гашения состоялась у стелы «Город трудовой доблести» в парке в честь 40-летия Победы в минувшую среду, 27 августа. В ней приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Пензы Олег Денисов и другие официальные лица.

Аналогичные церемонии в этот день прошли в Казани, Магнитогорске, Перми, Томске и Тюмени.

Фото: Er.ru

К участникам в режиме видеоконференцсвязи обратился секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

«Уже больше 5 лет партия активно участвует в реализации инициативы главы государства о присвоении городам почетного звания. Мы ведем организационную работу в регионах по оформлению заявок для городов-претендентов. А после присвоения звания вместе с Российским военно-историческим обществом помогаем жителям определить лучшие места для установки памятных стел. Сегодня они украшают 44 из 70 городов трудовой доблести. [...] Важной частью этой патриотической работы стал выпуск почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести», — сказал он.

Фото: Er.ru

По словам Владимира Якушева, выпущено уже 22 марки и теперь эту серию дополнили еще шесть, посвященных Казани, Магнитогорску, Перми, Пензе, Томску и Тюмени.

«Каждый из этих городов внес свой важный вклад в достижение Победы», — цитирует секретаря Генсовета «Единой России» пресс-служба партии.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама