В обращение вышла почтовая марка «Город трудовой доблести», посвященная Пензе Общество

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Посвященная Пензе почтовая марка «Город трудовой доблести», на которой изображен монумент воинской и трудовой славы пензенцев, вышла в обращение тиражом 16 тыс. экземпляров.

Фото: Pnzreg.ru

Церемония ее гашения состоялась у стелы «Город трудовой доблести» в парке в честь 40-летия Победы в минувшую среду, 27 августа. В ней приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Пензы Олег Денисов и другие официальные лица.

Аналогичные церемонии в этот день прошли в Казани, Магнитогорске, Перми, Томске и Тюмени.

Фото: Er.ru

К участникам в режиме видеоконференцсвязи обратился секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

«Уже больше 5 лет партия активно участвует в реализации инициативы главы государства о присвоении городам почетного звания. Мы ведем организационную работу в регионах по оформлению заявок для городов-претендентов. А после присвоения звания вместе с Российским военно-историческим обществом помогаем жителям определить лучшие места для установки памятных стел. Сегодня они украшают 44 из 70 городов трудовой доблести. [...] Важной частью этой патриотической работы стал выпуск почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести», — сказал он.

Фото: Er.ru

По словам Владимира Якушева, выпущено уже 22 марки и теперь эту серию дополнили еще шесть, посвященных Казани, Магнитогорску, Перми, Пензе, Томску и Тюмени.

«Каждый из этих городов внес свой важный вклад в достижение Победы», — цитирует секретаря Генсовета «Единой России» пресс-служба партии.