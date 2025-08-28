В Пензе 68-летний мужчина лишился 1,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. 68-летний житель Пензы перевел мошенникам 1,8 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

«Мужчина пояснил, что в сети интернет обнаружил сайт, предлагающий заработать на инвестициях. Он оставил заявку на сайте. После этого ему на телефон позвонила незнакомка, которая сообщила, что для участия в торгах необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты. Следуя дальнейшим указаниям звонившей, заявитель перечислил на мошеннические счета 1,8 млн. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что неоднократные попытки вывести средства оказались неудачными и мужчина обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточняется в тексте.