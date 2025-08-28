18:35:29 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 68-летний мужчина лишился 1,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

17:08 | 28.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. 68-летний житель Пензы перевел мошенникам 1,8 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе 68-летний мужчина лишился 1,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что в сети интернет обнаружил сайт, предлагающий заработать на инвестициях. Он оставил заявку на сайте. После этого ему на телефон позвонила незнакомка, которая сообщила, что для участия в торгах необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты. Следуя дальнейшим указаниям звонившей, заявитель перечислил на мошеннические счета 1,8 млн. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что неоднократные попытки вывести средства оказались неудачными и мужчина обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей
Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама