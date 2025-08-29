09:42:51 Пятница, 29 августа
Правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам, в том числе Пензенской области

09:24 | 29.08.2025 | Экономика

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 25,5 млрд. рублей Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областям, Башкирии, Ингушетии, Удмуртии и Хакасии, реализовавшим проекты по модернизации инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам, в том числе Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Комментируя принятое решение на заседании правительства России 28 августа, он отметил, что ранее этими субъектами РФ направлялись средства на реализацию национальных проектов, развитие опорных населенных пунктов, замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, а также на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья.

«Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов, положительно скажется на улучшении качества жизни людей», — сказал Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

Как уточняется в распоряжении, объем списания задолженности составит для Пензенской области около 2,2 млрд. рублей.


Актуальное

