Житель Пензенской области обвиняется в содействии террористической деятельности

15:00 | 27.08.2025 | Криминал

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность безработного жителя региона 1987 года рождения, который обвиняется в содействии террористической деятельности.

Житель Пензенской области обвиняется в содействии террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что обвиняемый, располагая информацией о признании межрегиональной общественно-политической организации на территории России террористической, поддерживал посредством интернет-мессенджера Telegram контакты с ее участниками за рубежом, в том числе на территории Украины. Кроме того, злоумышленник осуществил более 60 переводов денежных средств на финансовые реквизиты данной террористической организации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что следственным отделом управления ФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Проводятся следственные действия», — добавляется в тексте.


