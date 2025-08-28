11:25:54 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Проверка организована по факту причинения телесных повреждений главе Каменского района Александру Помогайбо

08:38 | 28.08.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту причинения телесных повреждений главе Каменского района Пензенской области Александру Помогайбо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Проверка организована по факту причинения телесных повреждений главе Каменского района Александру Помогайбо. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В каменском межрайонном следственном отделе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По предварительным данным, [...] на улице Белинской в городе Каменке 41-летний местный житель нанес удар металлическим предметом должностному лицу. Пострадавший находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама