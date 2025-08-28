Проверка организована по факту причинения телесных повреждений главе Каменского района Александру Помогайбо Происшествия

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту причинения телесных повреждений главе Каменского района Пензенской области Александру Помогайбо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«В каменском межрайонном следственном отделе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По предварительным данным, [...] на улице Белинской в городе Каменке 41-летний местный житель нанес удар металлическим предметом должностному лицу. Пострадавший находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.