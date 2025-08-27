Вступил в силу приговор по делу о похищении человека в Пензенской области Криминал

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Приговор по уголовному делу о похищении человека в Мокшанском районе Пензенской области в конце 2023 года вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В декабре 2023 года в вечернее время на территории Мокшанского района подсудимые силой затолкали потерпевшего в автомобиль и против его воли перевезли в другое место. Их целью было выяснение финансовых претензий, имевшихся к потерпевшему у одного из похитителей. Их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, остановившими автомобиль», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд первой инстанции с учетом тяжести преступления, данных о личности виновных, имеющих непогашенные судимости, назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы, другому — по совокупности приговоров 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 131 тыс. рублей.

«В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также в последующем в апелляционных жалобах подсудимые отрицали вину, ссылались на отсутствие умысла, на добровольное поведение потерпевшего. Однако суд установил вину осужденных, которая подтверждена показаниями потерпевшего о насильственном характере его перемещения, а также показаниями свидетелей, наблюдавших произошедшее», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что суд апелляционной инстанции оставил жалобы осужденных без удовлетворения.