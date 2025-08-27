02:47:42 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор по делу о похищении человека в Пензенской области

17:01 | 27.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Приговор по уголовному делу о похищении человека в Мокшанском районе Пензенской области в конце 2023 года вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вступил в силу приговор по делу о похищении человека в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В декабре 2023 года в вечернее время на территории Мокшанского района подсудимые силой затолкали потерпевшего в автомобиль и против его воли перевезли в другое место. Их целью было выяснение финансовых претензий, имевшихся к потерпевшему у одного из похитителей. Их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, остановившими автомобиль», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд первой инстанции с учетом тяжести преступления, данных о личности виновных, имеющих непогашенные судимости, назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы, другому — по совокупности приговоров 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 131 тыс. рублей.

«В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также в последующем в апелляционных жалобах подсудимые отрицали вину, ссылались на отсутствие умысла, на добровольное поведение потерпевшего. Однако суд установил вину осужденных, которая подтверждена показаниями потерпевшего о насильственном характере его перемещения, а также показаниями свидетелей, наблюдавших произошедшее», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что суд апелляционной инстанции оставил жалобы осужденных без удовлетворения.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама