В Пензе пенсионерка после звонка мошенника перевела около 1 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения после телефонного общения с мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, перевела около 1 млн. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил о том, что мошенники завладели персональными данными заявительницы и пытаются похитить все ее личные сбережения. Звонивший убедил собеседницу перечислить свои денежные средства на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.