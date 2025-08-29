17:14:27 Пятница, 29 августа
Житель Пензенской области осужден за публичное оправдание терроризма

11:56 | 29.08.2025 | Криминал

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Центральный окружной военный суд признал жителя Пензенской области 1992 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области осужден за публичное оправдание терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет, на срок 1 год», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчина в мессенджере Telegram публично оправдывал деятельность запрещенной в России украинской националистической организации.

Из текста следует, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

В сообщении указано, что приговор суда вступил в законную силу.


