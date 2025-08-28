Уголовное дело возбуждено после избиения главы Каменского района Криминал

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено после того, как житель города Каменки несколько раз ударил металлической трубой главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо. Это следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета России.

«В медиапространстве сообщается, что в Пензенской области мужчина избил главу Каменского района. Пострадавший госпитализирован со множественными травмами различной степени тяжести. Отмечается, что причиной конфликта послужило нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Владимиру Игнатенкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале правительства Пензенской области, 27 августа житель Каменки, переехавший в регион из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил металлической трубой главу района Александра Помогайбо, совершавшего объезд города.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать максимально полную правовую оценку данному инциденту.