11:25:54 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенцев предупредили о звонках мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ и военкомата

10:32 | 28.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, которые связаны со звонками злоумышленников, представляющихся сотрудниками Федеральной службы безопасности или военного комиссариата.

Пензенцев предупредили о звонках мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ и военкомата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ и военного комиссариата. В процессе разговора злоумышленники сообщают, что необходимо пройти регистрацию на сайте, схожем с официальной интернет-страницей Министерства обороны Российской Федерации. После получения согласия граждан им приходит текстовое сообщение, содержащее ссылку на вредоносное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к банковским приложениям», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — сказано в тексте.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама