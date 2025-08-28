Пензенцев предупредили о звонках мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ и военкомата Криминал

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, которые связаны со звонками злоумышленников, представляющихся сотрудниками Федеральной службы безопасности или военного комиссариата.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ и военного комиссариата. В процессе разговора злоумышленники сообщают, что необходимо пройти регистрацию на сайте, схожем с официальной интернет-страницей Министерства обороны Российской Федерации. После получения согласия граждан им приходит текстовое сообщение, содержащее ссылку на вредоносное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к банковским приложениям», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — сказано в тексте.