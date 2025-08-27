Жителю Пензенской области не удалось подтвердить статус фактического воспитателя погибшего участника СВО Общество

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Башмаковский районный суд Пензенской области отказал местному жителю в удовлетворении заявления о признании его фактическим воспитателем погибшего участника специальной военной операции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте суда, в 2008 году мужчина и его супруга решили взять под опеку несовершеннолетнего, мать которого была лишена родительских прав.

«В 2008 году между органом опеки и попечительства и супругой заявителя был заключен договор о передаче несовершеннолетнего в приемную семью, вследствие чего его супруга стала приемным родителем», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что до 2019 года — до своего совершеннолетия — юноша воспитывался в семье заявителя и его супруги, в 2022 году женщина умерла, в 2024 году молодой человек погиб при выполнении задач в ходе СВО, признание фактическим воспитателем было необходимо заявителю для получения мер поддержки.

В сообщении указано, что мужчина не представил суду доказательств, подтверждающих, что именно он занимался воспитанием погибшего, а также его содержанием, то есть расходовал на него денежные средства, помимо тех, которые полагались ему как ребенку, оставшемуся без попечения родителей и которые ежемесячно выплачивались из бюджета на его содержание.

Из пресс-релиза следует, что мужчина не согласился с решением Башмаковского районного суда и обжаловал его.

«Судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда решение оставлено без изменения и вступило в законную силу», — уточняется в тексте.