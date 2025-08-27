16:28:19 Среда, 27 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителю Пензенской области не удалось подтвердить статус фактического воспитателя погибшего участника СВО

12:14 | 27.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Башмаковский районный суд Пензенской области отказал местному жителю в удовлетворении заявления о признании его фактическим воспитателем погибшего участника специальной военной операции.

Жителю Пензенской области не удалось подтвердить статус фактического воспитателя погибшего участника СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте суда, в 2008 году мужчина и его супруга решили взять под опеку несовершеннолетнего, мать которого была лишена родительских прав.

«В 2008 году между органом опеки и попечительства и супругой заявителя был заключен договор о передаче несовершеннолетнего в приемную семью, вследствие чего его супруга стала приемным родителем», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что до 2019 года — до своего совершеннолетия — юноша воспитывался в семье заявителя и его супруги, в 2022 году женщина умерла, в 2024 году молодой человек погиб при выполнении задач в ходе СВО, признание фактическим воспитателем было необходимо заявителю для получения мер поддержки.

В сообщении указано, что мужчина не представил суду доказательств, подтверждающих, что именно он занимался воспитанием погибшего, а также его содержанием, то есть расходовал на него денежные средства, помимо тех, которые полагались ему как ребенку, оставшемуся без попечения родителей и которые ежемесячно выплачивались из бюджета на его содержание.

Из пресс-релиза следует, что мужчина не согласился с решением Башмаковского районного суда и обжаловал его.

«Судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда решение оставлено без изменения и вступило в законную силу», — уточняется в тексте.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама