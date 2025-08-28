18:35:36 Четверг, 28 августа
Олег Денисов встретился с активом Железнодорожного района Пензы

13:05 | 28.08.2025 | ЖКХ

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов встретился с председателями уличных комитетов и ТСЖ, старшими по домам и инициативными жителями Железнодорожного района города в библиотеке №13 имени Н.А. Некрасова в рамках реализации проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия».

Олег Денисов встретился с активом Железнодорожного района Пензы

Фото: T.me/denisov_ov

«В рамках «Школы ЖКХ» встретился с активом Железнодорожного района. Проект стартовал в июле этого года при поддержке главы региона Олега Владимировича Мельниченко. Курирует реализацию инициативы партия «Единая Россия» при участии муниципалитета. На встречах-семинарах со старшими по домам, председателями ТСЖ и уличных комитетов обсуждаются вопросы управления многоквартирными домами и общедомовым имуществом, взаимодействие с УК и ресурсоснабжающими предприятиями, защиты прав собственников и благоустройства дворов», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 27 августа.

По его словам, диалог получился живым.

«Жители высказали предложения по улучшению городской среды. Напомнил о возможностях инициативного бюджетирования, когда горожане сами определяют, какую территорию привести в порядок. Разобрали и точечные проблемы. Возьмем обращения работу», — отметил он.

Олег Денисов подчеркнул, что общение в таком формате будет продолжено.

«Чтобы попасть в «Школу ЖКХ», нужно обратиться в администрацию своего района и записаться на занятия», — пояснил глава города.


