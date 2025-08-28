В Пензенской области после массовой гибели пчел суд взыскал с главы КФХ в пользу пчеловодов более 65 млн. рублей Общество

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Суд взыскал более 65 млн. рублей в пользу 12 пчеловодов Сердобского района Пензенской области с главы КФХ, который обработал пестицидом посевы горчицы и не проинформировал об этом владельцев пасек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

«В Сердобский городской суд обратились 12 пчеловодов из шести сел Сердобского района, указав, что 22 июня 2024 года глава крестьянско-фермерского хозяйства обработал пестицидом посевы горчицы, площадью 1 млн. 490 тыс. 181 кв. метр, расположенные на территории Куракинского сельсовета. В это время горчица достигла пика своего цветения и была самой привлекательной для сбора нектара пчелой, которая имеет возможность пролететь расстояние 10 км и более. При этом фермер надлежащим образом не проинформировал население о запланированных работах по обработке поля пестицидом, который относится к 1-му классу опасности для пчел. Владельцы пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида, не информировались. В результате у истцов погибло более 970 пчелосемей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что пчеловоды просили взыскать с ответчика реальный ущерб от гибели пчелиных семей, упущенную выгоду и судебные расходы, ответчик и его представитель с заявленными требованиями не согласились.

«Суд тщательно исследовал материалы дела и пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между гибелью пчел на пасеках истцов и действиями ответчика, обработавшего поля с горчицей пестицидом. В результате в пользу истцов суд взыскал в общей сложности более 65 млн. рублей», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что со стороны ответчика на решение суда была подана апелляционная жалоба, которую облсуд оставил без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.