18:35:15 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе супруга нетрезвого квадроциклиста ударила полицейского ножом, возбуждено уголовное дело

12:00 | 28.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбуждено в Пензе в отношении 35-летней супруги нетрезвого квадроциклиста, которая ударила ножом полицейского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе супруга нетрезвого квадроциклиста ударила полицейского ножом, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 26 на 27 августа 2025 года по проезжай части улицы Чаадаева в городе Пензе двигался квадроцикл без государственных номеров. Сотрудники полиции проблесковыми маячками и звуковым сигналом потребовали от водителя транспортного средства остановиться. Однако водитель транспортного средства попытался скрыться и продолжил движение на улицу Складскую города Пензы. В последующем водитель остановился. Сотрудниками полиции установлено, что 40-летний житель Пензы находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем в его действиях усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было предложено проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через непродолжительное время на место происшествия прибыла супруга квадроциклиста.

«35-летняя женщина начала выражать несогласие с задержанием мужа и на законные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок нанесла удар ножом в область груди одного из сотрудников полиции», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что полицейскому оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего угрожает.

«35-летняя жительница Пензы задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет лишения свободы», — поясняется в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей
Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама