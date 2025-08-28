В Пензе супруга нетрезвого квадроциклиста ударила полицейского ножом, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбуждено в Пензе в отношении 35-летней супруги нетрезвого квадроциклиста, которая ударила ножом полицейского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, в ночь с 26 на 27 августа 2025 года по проезжай части улицы Чаадаева в городе Пензе двигался квадроцикл без государственных номеров. Сотрудники полиции проблесковыми маячками и звуковым сигналом потребовали от водителя транспортного средства остановиться. Однако водитель транспортного средства попытался скрыться и продолжил движение на улицу Складскую города Пензы. В последующем водитель остановился. Сотрудниками полиции установлено, что 40-летний житель Пензы находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем в его действиях усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было предложено проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через непродолжительное время на место происшествия прибыла супруга квадроциклиста.

«35-летняя женщина начала выражать несогласие с задержанием мужа и на законные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок нанесла удар ножом в область груди одного из сотрудников полиции», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что полицейскому оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего угрожает.

«35-летняя жительница Пензы задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет лишения свободы», — поясняется в пресс-релизе.