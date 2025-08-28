Губернатор Пензенской области выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Канакина Общество

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов выразили соболезнования родным и близким бывшего начальника управления «А» центра специального назначения ФСБ России, Героя России, генерал-майора Валерия Канакина, скончавшегося на 66-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Валерий Владимирович — уроженец Пензенской области. В 1960 году родился в селе Овчарные Выселки Вадинского района. Учился в школе села Вадинск. С 1978 по 1980 годы проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил Ленинградскую высшую школу КГБ СССР имени С.М. Кирова, впоследствии — Академию ФСБ России и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Прошел путь от бойца группы «Альфа» 7-го управления КГБ СССР до начальника управления специального подразделения центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — говорится в некрологе, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что Валерий Канакин участвовал в операциях по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве и в Беслане.

«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в школе города Беслан Валерию Канакину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением особого знака отличия — медали «Золотая звезда», — напоминается в тексте.

В нем подчеркивается, что Валерий Канакин не терял связь с малой родиной.

«Он неоднократно бывал в Пензенской области. С 2013 года являлся почетным гражданином Вадинского района, состоял в Вадинском землячестве. Занимался активно общественной деятельностью в ветеранских организациях и патриотическим воспитанием молодежи. Земляки навсегда запомнят Валерия Канакина как истинного боевого офицера, настоящего патриота своей Родины», — сказано в некрологе.