Губернатор Пензенской области выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Канакина

14:15 | 28.08.2025 | Общество

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов выразили соболезнования родным и близким бывшего начальника управления «А» центра специального назначения ФСБ России, Героя России, генерал-майора Валерия Канакина, скончавшегося на 66-м году жизни.

Губернатор Пензенской области выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Канакина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Валерий Владимирович — уроженец Пензенской области. В 1960 году родился в селе Овчарные Выселки Вадинского района. Учился в школе села Вадинск. С 1978 по 1980 годы проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил Ленинградскую высшую школу КГБ СССР имени С.М. Кирова, впоследствии — Академию ФСБ России и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Прошел путь от бойца группы «Альфа» 7-го управления КГБ СССР до начальника управления специального подразделения центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — говорится в некрологе, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что Валерий Канакин участвовал в операциях по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве и в Беслане.

«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в школе города Беслан Валерию Канакину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением особого знака отличия — медали «Золотая звезда», — напоминается в тексте.

В нем подчеркивается, что Валерий Канакин не терял связь с малой родиной.

«Он неоднократно бывал в Пензенской области. С 2013 года являлся почетным гражданином Вадинского района, состоял в Вадинском землячестве. Занимался активно общественной деятельностью в ветеранских организациях и патриотическим воспитанием молодежи. Земляки навсегда запомнят Валерия Канакина как истинного боевого офицера, настоящего патриота своей Родины», — сказано в некрологе.


Актуальное

