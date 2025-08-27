Губернатор Пензенской области пообщался с представителями бизнес-сообщества в формате делового завтрака Экономика

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пообщался с представителями бизнес-сообщества в формате делового завтрака в среду, 27 августа.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пообщался сегодня на деловом завтраке с представителями пензенского бизнес-сообщества. С начала года мы во второй раз встречаемся с нашими предпринимателями в подобном формате, который дает возможность свободного обсуждения значимых для региона тем», — написал он в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко сообщил, что Олег Кочетков поднял вопрос об открытии в Пензе индустриального парка.

«Мы развиваем площадку в микрорайоне Заря, сейчас идет работа над созданием энергетической и транспортной инфраструктуры. Технопарк займет 170 га. Объем инвестиций — порядка 20 млрд. рублей. Планируется создание 800 рабочих мест. Предполагалось, что в новом технопарке будут работать 10 резидентов. Федор Викторович Тощев предложил еще две компании — по производству стройматериалов и мебели. Поддержал эту инициативу», — проинформировал губернатор.

Он добавил, что Владимир Назаренко вышел с предложением создать новый производственный кластер, который занимался бы выпуском водопроводных труб, запорной арматуры и сантехнического оборудования.

«Запланировал посетить его предприятие и ознакомиться с производством», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что, по оценке предпринимателей, Пензенской области остро необходимы молодые квалифицированные работники.

«Считаю обязательным серьезное реформирование системы профессионального образования. 70% учебного времени студенты должны проводить на производстве. За каждым колледжем должно быть закреплено конкретное предприятие», — заявил он.

По словам губернатора, все поднятые на деловом завтраке вопросы имеют принципиальное значение для развития Пензенской области.

«Будем вместе работать над их решением», — подчеркнул губернатор.