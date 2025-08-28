11:26:08 Четверг, 28 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стали известны обстоятельства нападения на главу Каменского района Александра Помогайбо

08:50 | 28.08.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил металлической трубой главу района Александра Помогайбо в ходе объезда города в среду, 27 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства региона.

Стали известны обстоятельства нападения на главу Каменского района Александра Помогайбо. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе объезда города Каменки на главу района совершил нападение местный житель. Александр Помогайбо сейчас находится в медицинском учреждении в Пензе. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы. Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой. Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо пытался добиться от него в течение долгого времени», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции.

«Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать максимально полную правовую оценку этому резонансному инциденту», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что нападавший задержан.

«Сотрудниками Следственного комитета ведется проверка по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в нем.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама