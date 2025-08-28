Стали известны обстоятельства нападения на главу Каменского района Александра Помогайбо Происшествия

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил металлической трубой главу района Александра Помогайбо в ходе объезда города в среду, 27 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства региона.

«В ходе объезда города Каменки на главу района совершил нападение местный житель. Александр Помогайбо сейчас находится в медицинском учреждении в Пензе. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы. Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой. Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо пытался добиться от него в течение долгого времени», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции.

«Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать максимально полную правовую оценку этому резонансному инциденту», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что нападавший задержан.

«Сотрудниками Следственного комитета ведется проверка по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в нем.