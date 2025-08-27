02:47:49 Четверг, 28 августа
Суд обязал жительницу Читы выплатить более 1,7 млн. рублей пенсионерке из Пензенской области, обманутой мошенниками

17:58 | 27.08.2025 | Общество

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Черновский районный суд Читы Забайкальского края удовлетворил иск прокуратуры и обязал местную жительницу выплатить более 1,7 млн. рублей пенсионерке из Неверкинского района Пензенской области, ставшей жертвой телефонного мошенничества. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Пензенской области.

Суд обязал жительницу Читы выплатить более 1,7 млн. рублей пенсионерке из Пензенской области, обманутой мошенниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в августе 2024 года неизвестные через мессенджер позвонили 69-летней женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее перевести денежные средства на «безопасный счет». Действуя под влиянием обмана, она перевела мошенникам более 2,2 млн. рублей на различные счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках расследования уголовного дела была установлена владелица счета, на который поступила значительная часть похищенных денег, ею оказалась 20-летняя жительница Читы.

«Прокуратура направила в Черновский районный суд Читы Забайкальского края исковое заявление о взыскании с женщины в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил иск, обязав ответчицу выплатить пенсионерке более 1,7 млн. рублей. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение», — говорится в тексте.


