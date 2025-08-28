В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Общество

Пенза, 28 августа 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха и оздоровления детей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в каникулярный период 2025 года прокурор Октябрьского района Пензы предостерег о недопустимости нарушений закона организаторов планируемых к открытию творческих лагерей, информация о которых отсутствовала в реестре организаций отдыха и оздоровления, размещенном на сайте министерства образования области.

«Прокуратурой Железнодорожного района города Пензы при проверке лагеря семейной столярной мастерской «Мастер-фломастер» выявлены нарушения законодательства об организации отдыха и оздоровления детей, о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, занятий с ними в помещениях столярной мастерской, противопожарного законодательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей», в суд направлено исковое заявление о понуждении принять меры по включению лагеря с дневным пребыванием детей в соответствующий реестр и по устранению нарушений.

«В Бессоновском районе на базе отдыха «Парк приключений» незаконно функционировал лагерь «Пионер», в работе которого прокуратурой района выявлены многочисленные нарушения закона, потребовавшие принятия мер реагирования. Виновные лица привлечены по постановлениям прокурора района к административной ответственности по ст. 6.4, 6.6, ч. 1 ст. 6.7, ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 14.43 и ч. 2 ст. 14.43, ст. 10.3, ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8, ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, в настоящее время рассматриваются административные дела по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ, ст. 14.65 КоАП РФ», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, в Заречном в ФОКе «Лесной» АНО «ЗАТО Единая семья» занималось продажей путевок в детский лагерь «Время семьи» с дневным пребыванием, который не включен в реестр, деятельность велась с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.

«По результатам проверки в отношении АНО «ЗАТО Единая семья» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ, в отношении директора — по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. Постановления рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности», — уточняется в пресс-релизе.