Митрополит Серафим возглавил торжества по случаю 120-летия Успенского собора в Пензе Религия

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Митрополит Пензенской и Нижнеломовский Серафим возглавил торжества по случаю 120-летия Успенского собора, состоявшиеся в Пензе 28 августа.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили многочисленные представители духовенства во главе с врио секретаря Пензенской епархии иереем Виктором Сторожевым. Диаконский чин возглавил диакон Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского собора под управлением регента Ирины Болдыревой.

За литургией глава Пензенской митрополии рукоположил иподиакона Евгения Тихоненко в сан диакона.

Проповедь перед причастием произнес иерей Сергий Соколов.

По заамвонной молитве митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление перед плащаницей Божией Матери и провозглашено многолетие.

По окончании богослужения настоятель храма иереей Даниил Бойков поблагодарил правящего архипастыря за совместную молитву и преподнес на молитвенную память кадило и книгу церковного краеведа Сергея Зелева, посвященную истории Успенского собора.

В ответном слове митрополит Серафим поздравил верующих с Успением Пресвятой Богородицы и 120-летием со дня освящения Успенской церкви.

«Она была построена в начале XX века как кладбищенский храм после пожара Мироносицкого храма. Строительство этого грандиозного и богато украшенного кладбищенского храма стало возможным благодаря благотворителям-купцам, имена которых отчасти запечатлены в росписях этого собора в лице их небесных покровителей», — сказал глава Пензенской митрополии.

Он отметил, что более 75 лет этот храм служил кафедральным собором.

«Кто-то здесь крестился, кто-то венчался, кто-то здесь впервые переступил порог храма и стал верующим человеком. Кто-то в конце 1980 – начале 1990 годов стал ходить сюда в воскресную школу и воцерковляться. И таких примеров тысячи. Этот храм остается близким каждому из нас, несмотря на то, что сегодня он уже потерял статус кафедрального собора и стал обычным приходским храмом. Успенский храм дорог и для меня лично, поскольку здесь в 1997 году архиепископ Серафим (Тихонов) рукоположил меня в сан священника. Здесь я делал свои первые шаги как священнослужитель, и это был первый мой приход, куда я был назначен. От всего сердца поздравляю вас с престольным торжеством. Храни всех вас Господь!» — обратился митрополит Серафим к верующим.

Он преподнес в дар храму вышитую пелену на престол, а настоятелю иерею Даниилу Бойкову — наперсный крест, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.