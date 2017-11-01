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Пензенская область заняла 50 строчку рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки

15:41 | 01.11.2017 | Экономика

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 50 строчку рейтинга регионов России по уровню долговой нагрузки, который составлен экспертами агентства «РИА Рейтинг» по итогам 9 месяцев 2017 года.

Пензенская область заняла 50 строчку рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки

Фото: Riarating.ru

Согласно представленным данным, государственный долг Пензенской области за данный период сократился на 2% и составил на 1 октября 2017 года почти 20,8 млрд. рублей.

При этом суммарный объем госдолга всех регионов уменьшился до 2,2 трлн. рублей, что на 6% ниже, чем в начале текущего года. В абсолютном выражении он сократился на 141 млрд. рублей.

В целом по стране в структуре государственного долга продолжает увеличиваться доля бюджетных кредитов — к 1 октября она составила 50%.

Коммерческие кредиты присутствуют в структуре госдолга 55 регионов: в 14 субъектах РФ их доля превышает 50%, при этом в девяти из них она более 80%.

В Пензенской области доля коммерческих кредитов в суммарном объеме госдолга составляет за девять месяцев 2017 года 40%, бюджетных — 60%.

При ранжировании регионов эксперты учитывали отношение госдолга субъекта РФ на 1 октября 2017 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние 12 месяцев — с 1 сентября прошлого года по 1 сентября текущего.

Для Пензенской области этот показатель составил 64,4%.

При этом значение в диапазоне от 50% до 100% наблюдается у 39 регионов, из них в 23 госдолг превышает 70% собственных доходов.

Вместе с тем общий уровень долговой нагрузки регионов продолжает снижаться. На 1 октября отношение суммарного госдолга всех субъектов РФ к суммарного объему налоговых и неналоговых доходов за последние 12 месяцев составило 30%, что на 3,8% ниже, чем в начале 2017-го.

Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2017 году.

При его составлении эксперты агентства «РИА Рейтинг» использовали данные Федерального казначейства и Минфина РФ.
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