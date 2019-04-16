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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2019 года

13:11 | 16.04.2019 | Экономика

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первый квартал 2019 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2019 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по март текущего года относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы увеличились на 6%, чистый валовый доход — на 2%, а чистые комиссионные доходы снизились на 7%.

По состоянию на 1 апреля 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 206,5 млн. рублей, чистый процентный доход — 78,6 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 51,2 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 18,4 млн. рублей, чистая прибыль — 14,9 млн. рублей.

Активы банка на начало апреля достигли 5,8 млрд. рублей, рост — 3,2% к аналогичной дате 2018 года; собственный капитал составил 739,2 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,1 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 9% и составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 апреля достиг 3,1 млрд. рублей, физических лиц — 930 млн. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года составило 4,3% и 29% соответственно.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 апреля 2019 года составил 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,7 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 425,6 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 апреля 2019 года составляют: Н1.2 — 9,29% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,64% при минимальном значении 8%; Н3 — 81,58% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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