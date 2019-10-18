В Пензе чиновники намерены консультировать бизнесменов в WhatsApp Экономика

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Вице-мэр Пензы по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев предложил ввести дистанционное консультирование представителей бизнеса через группу в мессенджере WhatsApp.

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Он пояснил, что для этого оформлен отдельный номер: +7-963-101-70-10.

«Для регистрации в данной системе предпринимателю достаточно прислать в WhatsApp сообщение на этот номер с указанием наименования организации, фамилии, имени и отчества руководителя, обязательно ИНН, потому что будем проверять достоверность, а также свою сферу деятельности», — сказал он в ходе заседания городского совета по инвестиционному развитию и предпринимательству, состоявшегося в администрации Пензы в минувший четверг, 17 октября.

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На первом этапе работу планируется вести по трем направлениям — «Продажа земли и недвижимости», «Финансовая поддержка» и «Новости законодательства».

Намечено осуществлять рассылку актуальной информации, а также использовать чаты для оперативного получения предпринимателями ответов на проблемные вопросы от должностных лиц, в том числе от вице-мэра, сотрудников управлений градостроительства и архитектуры, муниципального имущества и других ведомств.

Как сообщает пресс-служба мэрии, члены совета поддержали идею Дениса Леонтьева.