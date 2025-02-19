Проверка МУП по очистке города выявила отсутствие прозрачности работы полигона по приему ТКО Экономика

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП по очистке города, проведенная в 2024 году Счетной палатой Пензенской области совместно с контрольно-счетной палатой Пензы, выявила отсутствие прозрачности работы полигона по приему твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты региона в минувшем году, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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«В муниципальном унитарном предприятии по очистке города отмечено отсутствие прозрачной схемы работы полигона по приему твердых коммунальных отходов и твердых отходов производства и их учета. Выявлен неконтролируемый оборот электронных карт-пропусков на полигон, что создает риски наличия неучтенного приема отходов, возможного доступа на полигон неустановленных лиц при условии, что оплата за отходы организована на полигоне только за наличные. Грузовые машины с мусором от физических лиц заезжают на полигон без выдачи им электронных карт в отсутствие документов, подтверждающих природу происхождения этих отходов. Отсутствие паспортов отходов несет риски принятия «левых» ТКО под видом отходов производства от физических лиц», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что проверкой выявлено завышение тарифа на захоронение твердых отходов производства на 2023 год на 43 рубля 59 копеек, на 2024 год — на 69 рублей 1 копейку «за счет включения в его расчет экономически необоснованных расходов».

«Выявлено завышение тарифа на услуги по приему и обработке жидких бытовых отходов за счет включения в расчет расходов на ремонт здания сливной и подъездных путей, по забору воды на общую сумму 2,9 млн. рублей, факт осуществления которых не подтверждается. Кроме того, учет принимаемых нечистот у населения практически не ведется, прием наличных денег осуществляется водителями спецмашин без выдачи квитанций и чеков о полученных суммах и принятых объемах», — указано в документе.

В нем подчеркивается, что в ходе проверки «выявлены многочисленные злоупотребления использования горюче-смазочных материалов на предприятии, в том числе повлекшие необоснованное включение затрат в объеме 2,4 млн. рублей в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в том числе бесконтрольное использование топлива: завышение норм списания, ссылки «на неисправности» оборудования ГЛОНАСС и приборов учета пробега».

«В результате неправомерно списано за период с 2023 года по 9 месяцев 2024 года 4 тыс. 429 литров бензина на 222,9 тыс. рублей. Смазочные средства, закупленные на 985,8 тыс. рублей, списаны прямым расходом без учета расхода масла, рассчитанного по нормам. Бесконтрольность со стороны должностных лиц за пробегом способствовала припискам километража, который фактически не подтверждался показаниями одометров. В результате в бухгалтерском учете излишне списано 9 тыс. 941 литр бензина на 495,7 тыс. рублей», — говорится в отчете.

Кроме того, в нем отмечается, что «осуществлялась бесконтрольная выдача топливных карт сотрудникам предприятия», «имела место заправка личных авто по топливным картам за счет предприятия в нерабочее время сверх разумного пробега».

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«Отдельным сотрудникам предприятия, помимо выплат компенсации за использование личного транспорта (в которых по смыслу учтено возмещение затрат на ГСМ), производилось возмещение расходов на заправку личных автомобилей ГСМ, которые оценены как неправомерные расходы в связи с тем, что размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников с разъездным характером работы, а также перечень должностей этих работников, не были установлены ни коллективным договором, ни другими локальными нормативными актами», — сказано в документе.

«Проверкой выявлены расходы, не позволяющие подтвердить их экономическую обоснованность для включения в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. Это оплата труда в объеме 2,1 млн. рублей; закупка бывшего в употреблении трактора у единственного поставщика за 4 млн. 250 тыс. рублей при условии, что продавец приобрел этот трактор у предыдущего владельца за 494,2 тыс. рублей; оплата услуг сторонних организаций по предоставлению спецтехники для работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Пензе, ликвидации пожара на полигоне, ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в сумме 2,9 млн. рублей в отсутствие путевых листов, подтверждающих время работы спецтехники; расходы в сумме 759,9 тыс. рублей на привлечение спецтехники сторонних организаций (во время субботников) в то время, когда собственная техника МУП простаивала, а также за счет того, что расчеты за работу спецтехники на полигоне (при пожаре) при отсутствии пробега выполнены по стоимости рейсов, а не по стоимости часов работы, которые значительно дешевле», — добавляется в отчете.