Проверка МУП «ОГСАГиТИ» в 2024 году выявила тенденцию к убыточности предприятия ввиду неэффективного управления Экономика

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «ОГСАГиТИ», проведенная в 2024 году Счетной палатой Пензенской области совместно с контрольно-счетной палатой Пензы, выявила тенденцию к убыточности предприятия ввиду неэффективного управления. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты региона в минувшем году, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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«Проверка муниципального унитарного предприятия «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» выявила тенденцию к убыточности предприятия ввиду его неэффективного управления. В ходе проверки отмечен ряд сделок, совершенных предприятием на невыгодных для себя условиях. Так, без торгов было продано 4 исправных легковых автомобиля физическим лицам по цене ниже средней цены продажи аналогичных автомобилей. Недополученные доходы минимально оценены в сумме 300 тыс. рублей. Без обоснования необходимости приобретен в лизинг автомобиль по цене, превышающей в два раза покупную стоимость автомобиля», — сказано в тексте.

Отмечается, что «не подтверждена экономическая целесообразность заключения отдельного договора на оказание предприятию консультационных услуг по сопровождению закупочных процедур с оплатой 642,7 тыс. рублей».

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«Без документального подтверждения оплачены подрядные работы на сумму 8 млн. 741,8 тыс. рублей. Кроме того, в нарушение федерального закона №161-ФЗ предприятием оформлен денежный заем в размере 3 млн. рублей от другого муниципального унитарного предприятия, что запрещено законодательством», — говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что «самые многочисленные нарушения установлены при расходах на оплату труда работникам предприятия».

«По результатам проверки установлено, что на предприятии не соблюдалось трудовое законодательство в части установления порядка и условий распределения премиальных фондов, описания всех процедур, связанных с начислением стимулирующих выплат, привязки выплат к производственным показателям и видам работ, за которые они назначались, осуществления компенсационных доплат. Не соблюдались условия оплаты труда, предусмотренные локальными нормативными актами предприятия. Так, обозначены риски необоснованных стимулирующих выплат ряду работников в размере более 25 млн. рублей в отсутствие установленных порядков распределения и подтверждающих расчетов указанных выплат», — сказано в отчете.