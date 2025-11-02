Жительница Пензенской области после сообщения о взломе аккаунта на портале госуслуг перевела 400 тыс. рублей мошенникам Криминал

Пенза, 2 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензенской области 1990 года рождения перевела мошенникам 400 тыс. рублей, попавшись на уловку злоумышленников о взломе аккаунта на портале госуслуг.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец под видом курьера, который попросил собеседницу назвать код из SMS якобы для получения заказного письма.

«Вскоре после этого заявительница получила в мессенджере сообщение о взломе ее аккаунта на портале госуслуг с просьбой связаться по указанному номеру. Испугавшись, потерпевшая позвонила по этому номеру. Ответивший представился работником госуслуг и сообщил, что персональные данные женщины попали в руки мошенников. Чтобы обезопасить свои сбережения, ей было необходимо следовать инструкциям. Следуя указаниям злоумышленников, женщина приобрела новый телефон, установила на него приложение и перевела на мошеннические счета 400 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшая осознала произошедшее спустя несколько дней.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — поясняется в тексте.