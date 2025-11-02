В ДТП в Пензенском районе один человек погиб, четверо пострадали Происшествия

Пенза, 2 ноября 2025. PenzaNews. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения автомобилей «Mazda 3» и «Mazda CX-9» в Пензенском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на трассе «Нижний Новгород — Саратов» 1 ноября, автомобилем «Mazda 3» управлял мужчина 1991 года рождения, «Mazda CX-9» — водитель 1990 года рождения.

«Пассажир автомобиля «Mazda 3» – мужчина 1987 года рождения от полученных телесных повреждений скончался», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что водители обеих машин, а также два пассажира «Mazda CX-9» — женщина 1976 года рождения и мужчина 1993 года рождения — были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении.