Мэрия Пензы на основании решения суда согласовала облик дома на проспекте Строителей, высота которого будет достигать 27 этажей Экономика

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Администрация Пензы на основании решения Арбитражного суда Пензенской области от 3 декабря 2025 года согласовала архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, который планируется возвести на проспекте Строителей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Объект будет построен на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006005:2507.

«Функциональное назначение объекта капитального строительства — многоквартирное высотное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями общественно-делового назначения», — сказано в постановлении администрации Пензы №256 от 10 марта 2026 года, которое подписал глава города Олег Денисов.

В нем добавляется, что общая площадь здания будет составлять более 75 тыс. кв. метров, дом будет переменной этажности — 3, 4 и 27 этажей.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 3 декабря 2025 года были удовлетворены требования ООО «Специализированный застройщик «Промстройинвест». Суд признал незаконным отказ, выраженный в письме администрации Пензы от 14 марта 2025 года, в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капительного строительства переменной этажностью 3, 4, 27 этажей общей площадью более 75 тыс. кв. метров с функциональным назначением «Многоквартирное высотное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями общественно-делового назначения», которое планируется возвести по адресу: Пенза, пр. Строителей, 1Г, на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006005:2507.

Суд обязал мэрию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества путем выдачи решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капительного строительства.

С администрации Пензы в пользу ООО «Специализированный застройщик «Промстройинвест» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в сумме 50 тыс. рублей.