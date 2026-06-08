Олег Мельниченко поздравил соцработников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

Фото: Pnzreg.ru

«В системе соцзащиты, социального обслуживания и занятости населения Пензенской области работают около 5,5 тыс. человек. Ваш труд по праву считается одним из самых востребованных и уважаемых. Вы несете благородную миссию — оказываете поддержку всем, кто в ней нуждается. В вашем лице находят надежную опору наши уважаемые ветераны, люди пожилые и имеющие ограниченные возможности здоровья, семьи с детьми. Для них вы становитесь самым близким и нужным человеком», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что этот непростой ежедневный труд чаще всего ложится на женские плечи.

«Дорогие женщины, выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженность, чуткость, доброту и безграничное терпение! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия и неиссякаемого запаса душевных сил!» — подчеркнул Олег Мельниченко.