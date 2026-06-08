17:06:48 Понедельник, 8 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил соцработников с профессиональным праздником

09:11 | 08.06.2026 | Общество

Печать

Пенза, 8 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил соцработников с профессиональным праздником

Фото: Pnzreg.ru

«В системе соцзащиты, социального обслуживания и занятости населения Пензенской области работают около 5,5 тыс. человек. Ваш труд по праву считается одним из самых востребованных и уважаемых. Вы несете благородную миссию — оказываете поддержку всем, кто в ней нуждается. В вашем лице находят надежную опору наши уважаемые ветераны, люди пожилые и имеющие ограниченные возможности здоровья, семьи с детьми. Для них вы становитесь самым близким и нужным человеком», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что этот непростой ежедневный труд чаще всего ложится на женские плечи.

«Дорогие женщины, выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженность, чуткость, доброту и безграничное терпение! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия и неиссякаемого запаса душевных сил!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
Житель Белинского района подозревается в незаконной переделке огнестрельного оружия Житель Московской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену
МТС расширила сеть домашнего интернета в микрорайоне Заря Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании подростка в Засечном
В Пензе прокуратура помогла участнику СВО восстановиться в колледже В центральном парке Пензы подрядчик уложил плитку на Пионерской и Молодежной аллеях
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама