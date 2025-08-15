Капремонт детского лагеря «Ласточка» в Кузнецком районе завершен почти на 70% Образование

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт четырех корпусов и обеденного зала столовой детского оздоровительного лагеря «Ласточка» в Кузнецком районе Пензенской области, который стартовал в апреле и должен быть завершен до конца августа, выполнен почти на 70%. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Общий процент готовности объекта составляет 68%», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент в корпусах ведутся внутренние работы, на стадии завершения — наружная обшивка зданий.

«Помимо капитального ремонта, в лагере реализуется проект модернизации, связанный с благоустройством территории. В него входят установка нового ограждения по периметру длиной 860 метров, монтаж видеонаблюдения, асфальтирование дорожек и укладка тротуарной плитки. На территории появятся спортивные зоны с футбольной, волейбольной и стритбольной площадками, а также летний кинотеатр, игровые зоны, беседки и уличные тренажеры», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что капремонт в лагере, построенном в 1959 году, не проводился с советских времен, на эти цели выделено более 29 млн. рублей.