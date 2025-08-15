20:33:17 Пятница, 15 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Капремонт детского лагеря «Ласточка» в Кузнецком районе завершен почти на 70%

16:10 | 15.08.2025 | Образование

Печать

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт четырех корпусов и обеденного зала столовой детского оздоровительного лагеря «Ласточка» в Кузнецком районе Пензенской области, который стартовал в апреле и должен быть завершен до конца августа, выполнен почти на 70%. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

Капремонт детского лагеря «Ласточка» в Кузнецком районе завершен почти на 70%

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Общий процент готовности объекта составляет 68%», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент в корпусах ведутся внутренние работы, на стадии завершения — наружная обшивка зданий.

«Помимо капитального ремонта, в лагере реализуется проект модернизации, связанный с благоустройством территории. В него входят установка нового ограждения по периметру длиной 860 метров, монтаж видеонаблюдения, асфальтирование дорожек и укладка тротуарной плитки. На территории появятся спортивные зоны с футбольной, волейбольной и стритбольной площадками, а также летний кинотеатр, игровые зоны, беседки и уличные тренажеры», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что капремонт в лагере, построенном в 1959 году, не проводился с советских времен, на эти цели выделено более 29 млн. рублей.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Пенсионер из Заречного лишился более 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях В Каменском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама