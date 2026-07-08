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В Пензенской области на приобретение учебников выделено более 219 млн. рублей

08:50 | 08.07.2026 | Образование

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Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Более 219 млн. рублей выделено в Пензенской области на приобретение учебных материалов для образовательных организаций, планируется закупить свыше 282 тыс. экземпляров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области на приобретение учебников выделено более 219 млн. рублей

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Обеспеченность бесплатными учебниками для всех школьников региона составляет 100%», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что школы региона получат, в частности, единые государственные учебники истории (24 тыс. 902 экземпляра), обществознания для 9 классов (14 тыс. 488) и 10 классов (3 тыс. 589).

«Традиционно при поддержке губернатора Пензенской области всем учащимся со 2 по 5 классы будут выданы специальные дневники-энциклопедии. В этом году на их закупку направлено более 9 млн. рублей из областного бюджета», — указано в сообщении.

В тексте добавляется, что еще более 2 млн. рублей выделено на обеспечение учащихся культурным дневником школьника.


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