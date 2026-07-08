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В Пензенской области около 970 человек заявились на пересдачу ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля

09:11 | 08.07.2026 | Образование

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Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. 969 человек заявились в Пензенской области на пересдачу ЕГЭ по одному предмету в дополнительные дни основного периода государственной итоговой аттестации 8 и 9 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Пензенской области около 970 человек заявились на пересдачу ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«8 июля на пересдачу ЕГЭ по информатике придут 198 выпускников, по литературе — 11 человек, по химии — 111 человек, по русскому языку — 136 человек, по английскому языку — 29 человек, по немецкому языку — 1 человек, по физике — 25 человек», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 9 июля на пересдачу ЕГЭ по биологии заявились 45 выпускников, по профильной математике — 107 человек, по базовой математике — 36 человек, по истории — 30 человек, по обществознанию — 238 человек, по географии — 2 человека.

«8 июля в Пензенской области будут работать шесть пунктов проведения экзаменов, 9 июля — два пункта. Во всех ППЭ будет применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях, а также технология передачи экзаменационных материалов по сети интернет», — поясняется в сообщении.


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