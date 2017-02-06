В Пензе перерасчет за тепло отразят в квитанциях за январь или февраль ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Перерасчет платы за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), который необходимо произвести в связи с массовыми отключениями тепла в Пензе в конце января и начале февраля, будет отражен в квитанциях за тот или иной месяц в зависимости от наличия счетчика. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 6 февраля.

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«Жители будут оплачивать потребленные ТЭР по факту. В связи с тем, что специалистам МКП «Теплоснабжение» необходимо выполнить большой объем технической работы, связанной с пересчетом за ТЭР, жители домов, оборудованных приборами учета, увидят перерасчет за отопление в квитанциях за февраль. У жильцов, дома которых эксплуатируются без приборов учета — по нормативам, в квитанциях, выставленных за январь, разница за отопление будет уже указана», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Юрий Ильин поручил и.о. директора МКП «Теплоснабжение города Пензы» Сергею Патрикееву представить перечень жилых домов со счетчиками и без приборов учета.