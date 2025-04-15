В Пензенской области более 3 тыс. самозанятых направляют добровольные взносы на формирование будущей пенсии Экономика

Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Более 3 тыс. самозанятых жителей Пензенской области направляют добровольные взносы на формирование будущей пенсии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«В 2025 году минимальный размер страховых взносов для самозанятых, применяющих специальный режим «Налог на профессиональный доход», составляет 59 тыс. 242 рубля. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и 1,152 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В случае уплаты взносов в меньшем размере стаж и коэффициенты рассчитываются пропорционально уплаченным взносам», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что максимальный размер добровольного взноса составляет 473 тыс. 933 рубля, что соответствует 7,799 ИПК.

«Платеж можно перечислить всей суммой сразу или направлять ежемесячно по частям», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что оплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2025 года.

«Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, фиксируются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в отделение СФР по Пензенской области документы, подтверждающие платежи, не требуется», — отмечается в пресс-релизе.