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В Пензенской области более 3 тыс. самозанятых направляют добровольные взносы на формирование будущей пенсии

11:03 | 15.04.2025 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Более 3 тыс. самозанятых жителей Пензенской области направляют добровольные взносы на формирование будущей пенсии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

В Пензенской области более 3 тыс. самозанятых направляют добровольные взносы на формирование будущей пенсии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2025 году минимальный размер страховых взносов для самозанятых, применяющих специальный режим «Налог на профессиональный доход», составляет 59 тыс. 242 рубля. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и 1,152 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В случае уплаты взносов в меньшем размере стаж и коэффициенты рассчитываются пропорционально уплаченным взносам», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что максимальный размер добровольного взноса составляет 473 тыс. 933 рубля, что соответствует 7,799 ИПК.

«Платеж можно перечислить всей суммой сразу или направлять ежемесячно по частям», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что оплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2025 года.

«Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, фиксируются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в отделение СФР по Пензенской области документы, подтверждающие платежи, не требуется», — отмечается в пресс-релизе.


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