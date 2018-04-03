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На борьбу с подтоплениями в Пензе мобилизованы все ресурсы — мэр

15:17 | 03.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Все возможные ресурсы мобилизованы в Пензе на борьбу с локальными подтоплениями, которые наблюдаются в разных частях города в результате активного таяния снега. Об этом журналистам сообщил мэр Виктор Кувайцев.

На борьбу с подтоплениями в Пензе мобилизованы все ресурсы — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, наряду с муниципальными предприятиями свой вклад в эту работу внесли организации, которые помогли техникой, а также органы МЧС России и дорожные компании.

«Это не только отвод воды. Мы […] сейчас, убирая воду с улично-дорожной сети, стараемся [...] восстановить дорожное полотно там, где оно имеет аварийные разрушения. Несколько таких бригад у нас работает», — пояснил глава администрации города.

Он отметил, что ямочный ремонт, который сейчас выполняется, является временной мерой, позволяющей обеспечить проезжее состояние дорог.

Виктор Кувайцев также выразил благодарность людям, которые в круглосуточном режиме работают в непростых условиях.

«Мы ожидаем еще и дожди», — сказал он, добавив, что это станет очередным испытанием для коммунальных служб.

Мэр выразил уверенность в том, что сообща удастся справиться с непростой ситуацией. По его словам, у большинства жителей и представителей бизнеса есть понимание, что «это наш город, и нам надо всем вместе приводить его в порядок».
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