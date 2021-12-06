EN
03:10:49 Вторник, 7 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Специалисты «Т Плюс» за неделю восстановили благоустройство на 41 участке в Пензе

10:28 | 06.12.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты компании «Т Плюс» восстановили нарушенное в результате ремонтных работ благоустройство на 41 участке в Пензе за минувшую неделю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

Специалисты «Т Плюс» за неделю восстановили благоустройство на 41 участке в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре теплоэнергетики благоустроили 149 участков. Практически все они после перекладки сетей отопления и горячего водоснабжения, которые проводятся в этом году в областном центре по масштабной программе реконструкции коммуникаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на сегодняшний день на контроле остается 127 объектов, где необходимо привести в первоначальный вид газоны и асфальт, при этом часть из них по согласованию с администрацией Пензы будут восстановлены в полном объеме весной 2022 года.

«Большинство участков появилось после старта отопительного сезона. В связи с критическим состоянием квартальных трубопроводов износ тепловых сетей приводит к дефектам в ходе осенне-зимнего периода, необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и, как следствие, увеличивает количество мест благоустройства», — отмечается в тексте.

В компании «Т Плюс» призвали пензенцев с пониманием относиться к неудобствам, связанным с необходимостью приведения ветхих трубопроводов в нормативное состояние, и соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.

Новости партнеров
Читайте также
Озвучены актуальные данные о потреблении кислорода в пензенских больницах В Пензенской области в состав мобильных прививочных бригад войдут соцработники
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества детских товаров Сердобчанин стал жертвой мошенничества при заказе детской мебели через интернет
Пензенским абонентам «МегаФона» стали доступны звонки по Wi-Fi В Пензенской области за сутки подтверждено 357 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама