Специалисты «Т Плюс» за неделю восстановили благоустройство на 41 участке в Пензе ЖКХ

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты компании «Т Плюс» восстановили нарушенное в результате ремонтных работ благоустройство на 41 участке в Пензе за минувшую неделю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре теплоэнергетики благоустроили 149 участков. Практически все они после перекладки сетей отопления и горячего водоснабжения, которые проводятся в этом году в областном центре по масштабной программе реконструкции коммуникаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на сегодняшний день на контроле остается 127 объектов, где необходимо привести в первоначальный вид газоны и асфальт, при этом часть из них по согласованию с администрацией Пензы будут восстановлены в полном объеме весной 2022 года.

«Большинство участков появилось после старта отопительного сезона. В связи с критическим состоянием квартальных трубопроводов износ тепловых сетей приводит к дефектам в ходе осенне-зимнего периода, необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и, как следствие, увеличивает количество мест благоустройства», — отмечается в тексте.

В компании «Т Плюс» призвали пензенцев с пониманием относиться к неудобствам, связанным с необходимостью приведения ветхих трубопроводов в нормативное состояние, и соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.