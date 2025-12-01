В Белинском на базе техникума открыта лаборатория «Технология производства и стандартизация продукции пчеловодства» Образование

Белинский, 1 декабря 2025. PenzaNews. Лаборатория «Технология производства и стандартизация продукции пчеловодства» открыта в белинском филиале каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Пензенской области в понедельник, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Новое подразделение создано благодаря совместному проекту с ведущими специалистами в области пчеловодства, социальными партнерами техникума. [...] Гостями мероприятия стали председатель [региональной общественной] организации «Пчеловоды Пензенской области» Дмитрий Земсков, заместитель председателя Сергей Савченко и член правления Евгений Зайцев», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что основная задача лаборатории — обеспечение контроля качества всех видов продукции пчеловодства, включая традиционные сорта меда, прополис, маточное молочко и восковые изделия.

«Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить исследований и испытания сырья и готовой продукции пчеловодства», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что лаборатория станет площадкой для подготовки квалифицированных кадров по профессии «Пчеловод».