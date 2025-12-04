15:43:21 Четверг, 4 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

14:34 | 04.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Кузнецкого района Пензенской области 1984 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Транспортное средство данного гражданина было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что ему требовалось водительское удостоверение для трудоустройства водителем на автотранспортное предприятие, однако сдавать экзамены подозреваемый не захотел. По этой причине кузнечанин решил пойти незаконным путем. Списавшись с неизвестным в сети интернет, мужчина заказал у него поддельный документ за 65 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


Читайте также
В Нижнем Ломове благодаря вмешательству прокуратуры выполнен ремонт помещений маневренного фонда В ДТП в Кузнецком районе пострадал водитель иномарки
В Нижнем Ломове столкнулись кроссовер и «УАЗ», один из водителей госпитализирован Телефонные мошенники выманили у пожилого пензенца более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро
В Пензенской области с начала года выявлено более 400 нарушений прав инвалидов Житель Пензы лишился более 400 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама