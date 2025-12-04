В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Кузнецкого района Пензенской области 1984 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

«Транспортное средство данного гражданина было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что ему требовалось водительское удостоверение для трудоустройства водителем на автотранспортное предприятие, однако сдавать экзамены подозреваемый не захотел. По этой причине кузнечанин решил пойти незаконным путем. Списавшись с неизвестным в сети интернет, мужчина заказал у него поддельный документ за 65 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.