В Пензенской области с начала года выявлено более 400 нарушений прав инвалидов

17:30 | 03.12.2025 | Общество

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Более 400 нарушений прав инвалидов выявлено работниками прокуратуры в Пензенской области с начала 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области с начала года выявлено более 400 нарушений прав инвалидов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Только после прокурорского вмешательства жители Нижнеломовского, Каменского, Башмаковского, Лунинского и ряда других районов, а также Кузнецка, Пензы были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в полном объеме. Прокурорами Железнодорожного, Октябрьского районов Пензы, Вадинского, Спасского, Сосновоборского и других районов области приняты меры по обеспечению беспрепятственного доступа граждан с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры, организации парковочных мест для автомобилей инвалидов. По мерам прокуратуры области, прокуратуры Первомайского района Пензы инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, в том числе с использованием электронных сертификатов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что были выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим рассмотрением обращений лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам предоставления им мер социальной поддержки и оказания медицинской помощи.

«По всем выявленным нарушениям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение допущенных нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — подчеркивается в тексте.


