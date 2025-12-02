Уровень безработицы в Пензенской области составляет 1,5% Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Уровень безработицы в Пензенской области составляет 1,5%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства рассмотрели текущую ситуацию на рынке труда. Показатель общей безработицы в регионе имеет рекордно низкие значения — 1,5% (в 2022 году — 3,7%), регистрируемая безработица снизилась с 0,7% до 0,3%, это наименьший показатель за весь постсоветский период», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 2 декабря.

Олег Мельниченко добавил, что безработных граждан по сравнению с 2022 годом стало меньше в 2,5 раза.

«Среднемесячная зарплата работников в организациях за январь-август увеличилась на 17% [до 64 тыс. 704,6 рубля] по сравнению с прошлым годом», — отметил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенской области нужны квалифицированные специалисты, особенно в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования.

«На основании разработанного по моему поручению регионального прогноза кадровой потребности до 2032 года будем готовить работников в соответствии с реальными запросами рынка труда», — уточнил губернатор.

Он призвал уделять особое внимание при трудоустройстве социально уязвимым категориям граждан, в числе которых ветераны боевых действий.

«На данный момент на работу приняты 477 участников СВО. Для содействия их трудоустройству создана межведомственная рабочая группа при филиале фонда «Защитники Отечества». Кроме того, с 1 марта в регионе начнет действовать закон о квотировании для них рабочих мест», — написал Олег Мельниченко.