В Пензе компания «Ростелеком» провела акцию «Засветись»

17:00 | 02.12.2025 | Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники компании «Ростелеком» передали 1 тыс. светоотражающих брелков пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в рамках акции «Засветись», направленной на повышение безопасности пешеходов в темное время суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Аксессуары будут бесплатно выдаваться читателям библиотеки, особенно детям и подросткам, активно использующим библиотечные сервисы и участвующим в мероприятиях учреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что первыми светоотражающие брелки получили ученики пензенской школы-интерната №1, посетившие библиотеку для участия в познавательной игре.

«Сотрудники провайдера подробно рассказали ребятам, как правильно разместить светоотражатели на верхней одежде и школьных рюкзаках, чтобы обеспечить максимальную видимость на дороге», — говорится в тексте.


