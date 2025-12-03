14:17:38 Среда, 3 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецком районе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, которое унесло жизни пятерых человек

12:07 | 03.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Городищенского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Кузнецком районе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, которое унесло жизни пятерых человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, ранним утром 10 ноября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем «КамАЗ» с прицепом в нарушение правил дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра и не обеспечив безопасность иным участникам дорожного движения, выехал с полевой дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог на 738 км федеральной автодороги М5 «Урал», где левой боковой частью прицепа произвел столкновение с автомобилем «Cobalt». В результате аварии на месте происшествия погибли 28-летний водитель и пассажиры легкового автомобиля — мужчины 45 и 58 лет. Еще двое пассажиров этого транспортного средства — 29-летняя женщина и 19-летний мужчина — впоследствии скончались от полученных травм в учреждении здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кузнецкий районный суд», — уточняется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы лишился более 400 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях В Белинском на базе техникума открыта лаборатория «Технология производства и стандартизация продукции пчеловодства»
В Сердобском районе мужчина несколько раз ударил супругу штыковой лопатой Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при заказе оптовой партии электронных сигарет и никотиносодержащей жидкости
В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама