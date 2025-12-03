В Кузнецком районе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, которое унесло жизни пятерых человек Криминал

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Городищенского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По версии следствия, ранним утром 10 ноября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем «КамАЗ» с прицепом в нарушение правил дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра и не обеспечив безопасность иным участникам дорожного движения, выехал с полевой дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог на 738 км федеральной автодороги М5 «Урал», где левой боковой частью прицепа произвел столкновение с автомобилем «Cobalt». В результате аварии на месте происшествия погибли 28-летний водитель и пассажиры легкового автомобиля — мужчины 45 и 58 лет. Еще двое пассажиров этого транспортного средства — 29-летняя женщина и 19-летний мужчина — впоследствии скончались от полученных травм в учреждении здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кузнецкий районный суд», — уточняется в тексте.