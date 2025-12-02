16:21:10 Вторник, 2 декабря
Месячник по благоустройству объявлен в Пензенской области

11:00 | 02.12.2025 | Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Месячник по благоустройству объявлен в Пензенской области в рамках подготовки к Новому году. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

Месячник по благоустройству объявлен в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В связи с неудовлетворительным состоянием благоустройства территорий населенных пунктов Пензенской области провести [...] с 1 по 31 декабря 2025 года месячник по благоустройству и подготовке населенных пунктов к Новому году», — говорится в документе.

В нем добавляется, что должностным лицам исполнительных органов Пензенской области необходимо организовать контроль за ходом проведения месячника с выездом в курируемые муниципальные образования, руководителям органов местного самоуправления и предприятий рекомендовано продолжить разъяснительную работу среди населения и сотрудников о целях и задачах проводимых мероприятий, а также организовать уборку территорий.

«Региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области — обеспечить своевременный и бесперебойный вывоз отходов с контейнерных площадок. Особое внимание уделять крупногабаритным отходам и отходам пластика. Ресурсоснабжающим организациям — обеспечить своевременное и качественное восстановление благоустройства, нарушенного в результате проведения вскрышных работ, в регламентные сроки», — сказано в тексте.

В указе также содержится рекомендация руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области организовать подготовку мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

«Рекомендовать главе города Пензы Денисову О.В. совместно с председателем Пензенской городской думы Соболевым Д.Ю., главами администраций районов города Пензы и министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения [...] с 5.00 осуществлять ежедневные объезды города Пензы с целью контроля благоустройства городских внутриквартальных и дворовых территорий и подготовки областного центра к новогодним праздникам», — говорится в документе.

В нем добавляется, что информацию о проведенной работе по взаимодействию с организациями различных форм собственности в части очистки фасадов от надписей и рекламы, украшения зданий и прилегающих территорий к Новому году необходимо ежедневно направлять в правительство Пензенской области.


