Телефонные мошенники выманили у пожилого пензенца более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро Криминал

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1937 года рождения лишился более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионеру позвонил неизвестный, который сообщил о необходимости продлить договор на обслуживание номера и попросил назвать код из SMS-сообщения.

«После первого звонка мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Звонивший сообщил, что мошенники взломали личный кабинет заявителя на портале госуслуг и оформили на его имя банковские счета, с которых финансируется экстремистская организация. Чтобы обезопасить свои сбережения от изъятия во время обыска, злоумышленник убедил гражданина передать их курьеру. Следуя указаниям звонившего, пенсионер передал неизвестному у своего дома более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро. Когда мошенник перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».