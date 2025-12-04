15:43:15 Четверг, 4 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонные мошенники выманили у пожилого пензенца более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро

09:15 | 04.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1937 года рождения лишился более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у пожилого пензенца более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионеру позвонил неизвестный, который сообщил о необходимости продлить договор на обслуживание номера и попросил назвать код из SMS-сообщения.

«После первого звонка мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Звонивший сообщил, что мошенники взломали личный кабинет заявителя на портале госуслуг и оформили на его имя банковские счета, с которых финансируется экстремистская организация. Чтобы обезопасить свои сбережения от изъятия во время обыска, злоумышленник убедил гражданина передать их курьеру. Следуя указаниям звонившего, пенсионер передал неизвестному у своего дома более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро. Когда мошенник перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Нижнем Ломове благодаря вмешательству прокуратуры выполнен ремонт помещений маневренного фонда В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
В ДТП в Кузнецком районе пострадал водитель иномарки В Нижнем Ломове столкнулись кроссовер и «УАЗ», один из водителей госпитализирован
В Пензенской области с начала года выявлено более 400 нарушений прав инвалидов Житель Пензы лишился более 400 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама