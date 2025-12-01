Подать заявление на обеспечение детей участников СВО горячим питанием в пензенских школах теперь можно через портал госуслуг Общество

Пенза, 1 декабря 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность через портал госуслуг подать заявление на обеспечение детей участников СВО горячим питанием в школах региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития и связи Пензенской области.

«Заявку может заполнить сам участник СВО, второй родитель или опекун», — уточняется в тексте.

Как отметила начальник управления цифровой трансформации Минцифры региона Рамиля Чуйкина, предоставлять дополнительные справки и документы, подтверждающие статус участника специальной военной операции, не требуется.

«Все необходимые сведения подтягиваются автоматически с электронной витрины Минобороны России», — сказала Рамиля Чуйкина, слова которой приводятся в сообщении.

В нем добавляется, что до конца года планируется перевести в электронный формат процесс оформления еще около 10 мер соцподдержки участников СВО и их семей.