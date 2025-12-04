В Нижнем Ломове благодаря вмешательству прокуратуры выполнен ремонт помещений маневренного фонда Общество

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Жилые помещения муниципального маневренного фонда в Нижнем Ломове Пензенской области приведены в надлежащее состояние после вмешательства прокуратуры.

«Нижнеломовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения администрацией города Нижнего Ломова жилищного законодательства. Установлено, что состояние жилых помещений муниципального маневренного фонда не отвечало установленным требованиям. Квартиры не были пригодны для проживания, однако ответственными лицами органа местного самоуправления мер к выполнению ремонта не принималось. [...] Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о понуждении местной администрации устранить нарушения и привести жилые помещения маневренного фонда в надлежащее состояние», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что заявленные требования удовлетворены, судебное решение исполнено.

«Благодаря прокурорскому вмешательству нуждающемуся пенсионеру [...] предоставлено для проживания благоустроенное жилое помещение», — отмечается в тексте.