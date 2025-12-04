Сергей Балакин избран главой Малосердобинского района Политика

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Депутаты собрания Малосердобинского района Пензенской области единогласно избрали Сергея Балакина главой муниципального образования в ходе 41-й сессии, состоявшейся в четверг, 4 декабря.

Фото: Mserdoba.pnzreg.ru

До этого Сергей Балакин являлся исполняющим полномочия главы Малосердобинского района.

Принимавший участие в сессии заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Сергея Балакина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Малосердобинского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.