В Пензенской области завершена инвентаризация гидротехнических сооружений

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Инвентаризация гидротехнических сооружений, которая проводилась в Пензенской области с начала 2025 года, завершена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

«За 11 месяцев 2025 года было обследовано 658 гидротехнических сооружений. По результатам обследований выявлено, что некоторые сооружения могут представлять угрозу. В частности, в возможную зону затопления могут попасть земли сельскохозяйственного назначения и объекты инфраструктуры», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что собственникам и эксплуатирующим организациям даны поручения по разработке расчетов вероятного вреда при аварии на ГТС.

«Это необходимо для правильного определения величин, составляющих вероятный вред, который может быть причинен жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу в случае аварии. Расчеты должны быть выполнены в соответствии с методикой, утвержденной приказом Ростехнадзора №347 от 15 ноября 2024 года», — поясняется в сообщении.

В тексте также указано, что из перечня поднадзорных объектов рекомендовано исключить 50 ГТС.