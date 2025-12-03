Илья Авербух посетил спортивный ледовый комплекс «Хрустальный» в Пензе Спорт

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер Илья Авербух со съемочной группой «Первого канала» посетил спортивный ледовый комплекс «Хрустальный» в Пензе в среду, 3 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Цель визита — снять серию видеороликов, посвященных объектам, построенным в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что гостей встретили глава Минспорта Пензенской области Евгения Бочкарева и председатель горспорткомитета Владимир Агапов.

«Хрустальный» открылся в Пензе в 2023 году. Объект позволяет проводить соревнования как областного, так и всероссийского уровней по конькобежному спорту, фигурному катанию. В здании расположена ледовая арена, установлены трибуны на 300 мест, оборудованы раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки. Общая площадь сооружения составляет 4,9 тыс. кв. метров. На отделении конькобежного спорта под руководством тренеров-преподавателей занимаются 150 человек, на отделении фигурного катания — 100», — уточняется в сообщении.